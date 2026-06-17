Ракетную опасность в Ростовской области отменили

На территории Ростовской области отменили ракетная опасность. Соответствующее оповещение пришло местным жителям посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 17 июня БПЛА уничтожили в небе над Чертковским районом. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. В 7:13 утра в регионе объявили ракетную опасность.
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