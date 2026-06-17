Художники из разных стран украсили Хабаровск «Муралами-на-Амуре»

В Хабаровске завершился международный фестиваль «Муралы-на-Амуре» — художники из Индии, Китая, Руанды, Мали и других уголков мира украсили стену, протяженностью 25 метров, изображениями родных стран. Улица Пионерская в Индустриальном районе превратилась в галерею под открытым небом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В проекте приняли участие 14 команд, приехавших в Хабаровск из Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Камеруна, Мали, Экваториальной Гвинеи, Республики Корея, Таджикистана, Индонезии, Индии, Руанды, Китайской Народной Республики, Йеменской Республики, Демократической Республики Конго и Королевства Саудовской Аравии.
Художники украсили стену изображениями животных, уникальных для их стран, достопримечательностями и характерными атрибутами культуры. Прогулявшись по улице, можно прикоснуться к частичке другой культуры и побывать в своеобразном путешествии.
— Эти масштабные муралы — не просто красивые картинки. Они созданы с поразительным мастерством. Каждое изображение — не только эстетическое наслаждение, но и глубокое погружение в культуру, настоящий диалог между народами, — отметили в администрации Индустриального района.
Напомним, что в Хабаровске приступили к созданию нового мурала. Благодаря художнику Василию Шершону в рамках патриотического проекта «Муралы Победы» на одном из домов недалеко от Железнодорожного вокзала появится изображение, посвященное Герою России Владимиру Шатову.