Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Художники из разных стран украсили Хабаровск «Муралами-на-Амуре»

В Индустриальном районе появилась галерея под открытым небом.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске завершился международный фестиваль «Муралы-на-Амуре» — художники из Индии, Китая, Руанды, Мали и других уголков мира украсили стену, протяженностью 25 метров, изображениями родных стран. Улица Пионерская в Индустриальном районе превратилась в галерею под открытым небом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В проекте приняли участие 14 команд, приехавших в Хабаровск из Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Камеруна, Мали, Экваториальной Гвинеи, Республики Корея, Таджикистана, Индонезии, Индии, Руанды, Китайской Народной Республики, Йеменской Республики, Демократической Республики Конго и Королевства Саудовской Аравии.

Художники украсили стену изображениями животных, уникальных для их стран, достопримечательностями и характерными атрибутами культуры. Прогулявшись по улице, можно прикоснуться к частичке другой культуры и побывать в своеобразном путешествии.

— Эти масштабные муралы — не просто красивые картинки. Они созданы с поразительным мастерством. Каждое изображение — не только эстетическое наслаждение, но и глубокое погружение в культуру, настоящий диалог между народами, — отметили в администрации Индустриального района.

Напомним, что в Хабаровске приступили к созданию нового мурала. Благодаря художнику Василию Шершону в рамках патриотического проекта «Муралы Победы» на одном из домов недалеко от Железнодорожного вокзала появится изображение, посвященное Герою России Владимиру Шатову.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше