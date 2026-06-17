Салехард может принять форум «Российский Север» в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росмолодежь планирует провести форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север» в Салехарде.
Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно документации, мероприятие намечено на 17−20 ноября 2026 года. Форум станет площадкой для обмена опытом в сфере молодежной и национальной политики северных регионов.
Ожидается, что участие в нем примут от 155 до 190 человек, включая экспертов, общественных деятелей, волонтеров и почетных гостей. К участию пригласят молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также иностранных граждан, заинтересованных в сохранении традиций и культуры коренных народов.
В рамках форума также планируется провести конкурс «Росмолодежь. Гранты».
ИА «Север-Пресс» отмечают, что форум «Российский Север» проводится с 2015 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети».