Салехард может принять форум «Российский Север» в 2026 году

Ожидается, что участие в нем примут от 155 до 190 человек, включая экспертов, общественных деятелей, волонтеров и почетных гостей. К участию пригласят молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также иностранных граждан, заинтересованных в сохранении традиций и культуры коренных народов.