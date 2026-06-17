Глава Россельхознадзора: Ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

Россельхознадзор с 2 июня ограничил поставки рыбопродукции из Армении в Россию. Из более чем 160 хозяйств осуществлять поставки смогут всего два производителя. Какую долю на российском рынке составляла рыбопродукция из Армении и могут ли ограничения повлиять на стоимость рыбы, выясняла «Вечерняя Москва».