Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Россельхознадзора: Ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой

Ограничения Россельхознадзора на поставки некоторых продуктов из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями. Об этом в среду, 17 июня, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Ограничения Россельхознадзора на поставки некоторых продуктов из Армении вызваны не политикой, а выявленными нарушениями. Об этом в среду, 17 июня, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

Он добавил, что основной проблемой Армении является организация производства и контроля. По его словам, в этой сфере работает много мелких фермеров, выращивающих и поставляющих свою продукцию на экспорт.

— Но между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля и кооперации. Тысячи пучков зелени собираются в одну машину, после чего контролирующие органы должны проверить огромные объемы продукции. Физически это невозможно, — рассказал Данкверт, его словам передает ТАСС.

Россельхознадзор с 2 июня ограничил поставки рыбопродукции из Армении в Россию. Из более чем 160 хозяйств осуществлять поставки смогут всего два производителя. Какую долю на российском рынке составляла рыбопродукция из Армении и могут ли ограничения повлиять на стоимость рыбы, выясняла «Вечерняя Москва».

3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении таких продуктов, как семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.