В Красноярске разрешили строить спорткомплекс «Водник» на улице Семафорная

Администрация Красноярска выдала разрешение на строительство спортивного комплекса «Водник» на улице Семафорная, 357. В городском департаменте градостроительства уточнили, что здание будет невысоким: два этажа плюс цокольный.
Проектом предусмотрены несколько залов: многофункциональный спортивный, тренажерный и другие. В комплексе оборудуют раздевалки с душевыми, конференц-зал, фойе с гардеробом, буфет и медицинский кабинет.
Возведение объекта стало возможным в рамках договора о комплексном развитии территории на улицах Вавилова и Семафорная. Это социальные обязательства застройщика перед городом.
«Спорткомплекс застройщик начинал возводить еще в 2016 году своими силами, однако завершить строительство в виду экономических обстоятельств не смог», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Теперь краевой центр собираются избавить от долгостроя. Срок возведения спорткомплекса по договору — конец 2027 года.