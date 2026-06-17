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В Красноярске разрешили строить спорткомплекс «Водник» на улице Семафорная

Департамент градостроительства выдал разрешение на строительство спортивного комплекса на Семафорной.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска выдала разрешение на строительство спортивного комплекса «Водник» на улице Семафорная, 357. В городском департаменте градостроительства уточнили, что здание будет невысоким: два этажа плюс цокольный.

Проектом предусмотрены несколько залов: многофункциональный спортивный, тренажерный и другие. В комплексе оборудуют раздевалки с душевыми, конференц-зал, фойе с гардеробом, буфет и медицинский кабинет.

Возведение объекта стало возможным в рамках договора о комплексном развитии территории на улицах Вавилова и Семафорная. Это социальные обязательства застройщика перед городом.

«Спорткомплекс застройщик начинал возводить еще в 2016 году своими силами, однако завершить строительство в виду экономических обстоятельств не смог», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.

Теперь краевой центр собираются избавить от долгостроя. Срок возведения спорткомплекса по договору — конец 2027 года.