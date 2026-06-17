В России создали мембраны для очистки воды с помощью магнитного поля

В основе технологии — композитные мембраны на основе фторполимера и наночастиц гексаферрита бария. При воздействии ультразвука мембрана работает в режиме пьезокатализа: она генерирует гидроксильные радикалы, которые разлагают токсичные вещества на безвредные компоненты. По данным исследователей, впервые в мире на мембранах данного типа был продемонстрирован магнитно-индуцированный пьезокатализ. В этом режиме переменное магнитное поле вызывает микродеформации частиц внутри мембраны, они передаются полимерной матрице и формируют внутренние электрические поля, разрушающие загрязнения.