Боли может и не быть: кардиолог назвал главные отличия «женского» инфаркта от обычного

По словам специалиста, у мужчин инфаркт обычно проявляется сильной сжимающей болью за грудиной с отдачей в левую руку. У женщин же боль может быть слабой или вовсе отсутствовать. Нередко инфаркт маскируется под другие состояния — выраженную усталость, проблемы с желудочно‑кишечным трактом или паническую атаку. Это делает заболевание особенно опасным: многие пациентки не распознают угрозу и медлят с обращением за помощью.