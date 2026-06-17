Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 30 тыс. руб

В начале июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью РБК, что фонд оплаты труда в Москве за последний год вырос на 14%. По его словам, на росте зарплат, а также на поступлениях по НДФЛ отражается кадровый дефицит, который остается одной из основных проблем. Если в прошлом году, отметил мэр, нехватка работников в городе составляла около 500 тыс. человек, то сейчас — около 400 тыс.