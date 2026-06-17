Средняя зарплата в Москве за год выросла более чем на 30 тыс. руб

Средняя заработная плата в Москве за год выросла более чем на 30 тыс. руб., следует из данных Росстата.
В марте 2026 года среднемесячная зарплата в столице составила 219,6 тыс. против 189 тыс. руб. годом ранее, в марте 2025-го. Таким образом, показатель увеличился примерно на 30,6 тыс. руб.
Средняя заработная плата по России в марте 2026 года составила 112,6 тыс. руб.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средняя зарплата россиян в 2025 году выросла на 13,5%. По данным вице-премьера России Александра Новака, рост реальных зарплат в стране за последние три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025-м.
В начале июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью РБК, что фонд оплаты труда в Москве за последний год вырос на 14%. По его словам, на росте зарплат, а также на поступлениях по НДФЛ отражается кадровый дефицит, который остается одной из основных проблем. Если в прошлом году, отметил мэр, нехватка работников в городе составляла около 500 тыс. человек, то сейчас — около 400 тыс.
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