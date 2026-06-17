88 брошенных автомобилей вывезли из Советского района Красноярска

С начала 2026 года в администрацию Советского района Красноярска поступило почти 200 сообщений от жителей с просьбой вывезти автохлам. Силами подрядчика эвакуировали на спецстоянку 28 брошенных транспортных средств, еще 60 их владельцы убрали самостоятельно, рассказали в мэрии.
К примеру, весной горожане пожаловались на стоящий около многоквартирного дома по ул. Тельмана, 30 автомобиль. Он не только занимал парковочное место, но и представлял опасность — свободным доступом в салон часто интересовались подростки. Спустя два месяца с момента обращения машину вывезли.
Брошенным авто считается, если не эксплуатируется более 30 дней, у него спущены колеса, открыт доступ в салон, разбиты окна или нет двери. В мэрии отмечают, что красноярцы стали чаще обращать внимание на автохлам, поэтому и обращений поступает много.
«Согласно процедуре, по истечении 30 дней после поступления сообщения о брошенном автомобиле, проходит первое комиссионное обследование. Если на муниципальной территории располагается транспортное средство, составляется первичный акт, гражданин уведомляется. Через 30 дней проходит вторичное комиссионное обследование и составляется акт принудительной эвакуации транспортного средства. Ещё через 10 дней машину эвакуирует специальная организация», — рассказал замруководителя отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Владимир Крыщенко.
Если автомобиль признали брошенным и увезли на спецстоянку, то для его возвращения собственнику необходимо обратиться в УР ТСЖ по адресу улица Глинки, 37ж с заявлением, а также оплатить услуги эвакуатора и хранение на стоянке. На это есть три месяца со дня вывоза. Если за этот срок владелец не объявится, то через суд автомобиль переходит в муниципальную собственность.