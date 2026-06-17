88 брошенных автомобилей вывезли из Советского района Красноярска

Если автомобиль признали брошенным и увезли на спецстоянку, то для его возвращения собственнику необходимо обратиться в УР ТСЖ по адресу улица Глинки, 37ж с заявлением, а также оплатить услуги эвакуатора и хранение на стоянке. На это есть три месяца со дня вывоза. Если за этот срок владелец не объявится, то через суд автомобиль переходит в муниципальную собственность.