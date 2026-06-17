«С климат-контролем и удобными сиденьями»: новые газомоторные автобусы вышли на маршруты Красноярска

В Красноярске на городские маршруты вышли 55 новых автобусов на сжиженном природном газе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.
Технику закупили к 400-летию города. Перед выходом на линию автобусы прошли технический осмотр и государственную регистрацию, также на них оформили полисы ОСАГО.
Новый транспорт уже работает на маршрутах № 87 «Солнечный — Молодежная», № 52 «Тихие Зори — Озеро парк», № 11 «ул. 3-я Дальневосточная — Молодежная», № 35 и № 36 «ЖД вокзал — пос. Геологов», а также № 49 «Спорткомплекс Радуга — Кардиоцентр».
Для обновления выбрали маршруты, которые проходят через густонаселенные и быстро развивающиеся микрорайоны. Среди них Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. В минтрансе отметили, что жители этих районов неоднократно просили первыми выпустить новую технику именно к ним. Автобусы оснащены климат-контролем, удобными сиденьями, системой безналичной оплаты и мониторами. Также у них ниже уровень шума и более плавный ход. Кроме того, работа на газомоторном топливе позволяет снизить уровень загрязнения воздуха.
В прошлом году на муниципальные маршруты Красноярска уже вышли 150 новых автобусов. В 2026 году городской парк пополнят еще 155 машинами. Из них 55 уже работают на линии, еще 100 автобусов ожидают к концу лета.
После поставки всей партии в Красноярске планируют обновить весь муниципальный автобусный парк. Обновления автопарка продолжат в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».