«С климат-контролем и удобными сиденьями»: новые газомоторные автобусы вышли на маршруты Красноярска

Для обновления выбрали маршруты, которые проходят через густонаселенные и быстро развивающиеся микрорайоны. Среди них Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. В минтрансе отметили, что жители этих районов неоднократно просили первыми выпустить новую технику именно к ним. Автобусы оснащены климат-контролем, удобными сиденьями, системой безналичной оплаты и мониторами. Также у них ниже уровень шума и более плавный ход. Кроме того, работа на газомоторном топливе позволяет снизить уровень загрязнения воздуха.