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В Омске ищут работников спорта для выплаты в 1 миллион рублей за переезд в село

В Омской области участники программы «Земский тренер» могут получить 1 миллион рублей и дополнительную поддержку от района.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Единовременная выплата предусмотрена для специалистов с высшим или средним профессиональным образованием в сфере физкультуры и спорта, переехавших работать в населенный пункт с численностью жителей до 50 тысяч человек. Трудовой договор на полную ставку должен быть оформлен с государственной или муниципальной организацией в области спорта.

Как рассказали в среду, 17 июня 2026 года, в региональном Минспорте, на данный момент открыты вакантные должности тренера-преподавателя в Знаменском, Шербакульском, Любинском, Таврическом, Тарском, Колосовском, Называевском, Омском, Полтавском районах, тренера-преподавателя по спорту — в Таврическом районе, инструктора по физической культуре — в Горьковском районе, инструктора по спорту — в Калачинском и Азовском районах.

В омском Минспорте добавили, что программа касается в том числе работы в центрах раннего физического развития детей. В число востребованных специалистов вошли тренеры-преподаватели по разным видам спорта, инструкторы, инструкторы-методисты, специалисты по организации спортивно-массовых мероприятий.