В Омске ищут работников спорта для выплаты в 1 миллион рублей за переезд в село

Единовременная выплата предусмотрена для специалистов с высшим или средним профессиональным образованием в сфере физкультуры и спорта, переехавших работать в населенный пункт с численностью жителей до 50 тысяч человек. Трудовой договор на полную ставку должен быть оформлен с государственной или муниципальной организацией в области спорта.