В Губахе раскрыто убийство 36-летней давности

Несмотря на то что на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, следователи-криминалисты СКР и оперативники краевого главка МВД спустя 36 лет смогли установить личности фигурантов. В настоящее время обвиняемый 1955 года рождения задержан. В отношении второго фигуранта уголовное дело расследуется в отдельном производстве.