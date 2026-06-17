Налоговая заблокировала счета трех компаний сына адвоката Пашаева

Как сообщил адвокат, младшему Пашаеву выдвинуто обвинение в особо крупном мошенничестве. По сведениям СМИ, уголовное дело связано с пропажей владельца квартиры в Москве. В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что Пашаев-младший, будучи юристом, сопровождал сделку по продаже этой квартиры после того, как ее собственник бесследно исчез.