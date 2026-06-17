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Налоговая заблокировала счета трех компаний сына адвоката Пашаева

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, налоговая служба заблокировала счета трех компаний, принадлежащих Эльвину, сыну бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости, налоговая служба заблокировала счета трех компаний, принадлежащих Эльвину, сыну бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Как сообщил адвокат, младшему Пашаеву выдвинуто обвинение в особо крупном мошенничестве. По сведениям СМИ, уголовное дело связано с пропажей владельца квартиры в Москве. В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что Пашаев-младший, будучи юристом, сопровождал сделку по продаже этой квартиры после того, как ее собственник бесследно исчез.

Из данных следует, что Эльвин Пашаев занимает должность генерального директора в «Международной юридической компании “Эльман Групп”, основанной его отцом. Кроме того, он числится председателем московской общественной организации “Защита предпринимательства и противодействие коррупции” и владеет 33% доли в хлебопроизводящей компании.

Налоговая заморозила счета двух компаний и указанной организации по причине непредоставления налоговых деклараций и наличия задолженности. Отрицательный баланс этих предприятий и общественной организации превышает 55,6 тысячи рублей.

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