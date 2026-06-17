Глава ФМБА рассказала о преимуществах российской вакцины от рака

В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорна». Вакцина разработана на основе липидных наночастиц, содержащих искусственно созданную матричную РНК. Она несет код для производства набора индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента. «Онкорна» стала второй одобренной персонализированной вакциной для терапии колоректального рака — у ФМБА также есть разрешение на применение пептидной терапевтической вакцины «Онкопепт».