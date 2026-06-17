Красноярцам рассказали, можно ли вернуть подержанный смартфон при выявлении недостатков

Смартфон относится к технически сложным товарам. Вернуть его или потребовать замену можно в течение 15 дней с момента покупки. После этого срока такие требования удовлетворяются только в отдельных случаях: если выявлен существенный недостаток, нарушены сроки ремонта или товаром невозможно пользоваться более 30 дней в течение каждого года гарантии из-за повторного устранения разных дефектов.