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Красноярцам рассказали, можно ли вернуть подержанный смартфон при выявлении недостатков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярского края могут вернуть подержанный смартфон продавцу, если после покупки в нем обнаружились недостатки, о которых покупателя заранее не предупредили.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярского края могут вернуть подержанный смартфон продавцу, если после покупки в нем обнаружились недостатки, о которых покупателя заранее не предупредили.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, правила для товаров ненадлежащего качества одинаковы для новых и бывших в употреблении вещей. Если дефект не был оговорен при продаже, покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возврата денег.

Смартфон относится к технически сложным товарам. Вернуть его или потребовать замену можно в течение 15 дней с момента покупки. После этого срока такие требования удовлетворяются только в отдельных случаях: если выявлен существенный недостаток, нарушены сроки ремонта или товаром невозможно пользоваться более 30 дней в течение каждого года гарантии из-за повторного устранения разных дефектов.

При продаже подержанного технически сложного товара продавец также должен передать покупателю документы на устройство, если они у него есть. Это может быть технический паспорт, инструкция или гарантийный талон, который подтверждает право на оставшийся срок гарантии.