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Главные новости к утру 17 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 17 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июня 2026.

Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа

Источник: Reuters

Сенат США во вторник заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. Против инициативы высказались 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана. За проголосовали 47 законодателей.

Страны G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Источник: Reuters

Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе саммита во Франции утвердили новые меры, направленные на поддержку Киева и усиление санкционного режима в отношении России. Они обязались увеличить давление на оборонно-промышленный комплекс и военную экономику РФ, с особым акцентом на ограничения в нефтегазовом секторе.

Ушаков рассказал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора лидеров РФ и США не поднимался вопрос о возможной организации встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что в разговоре с Трампом обсуждалась перспектива проведения встречи.

Курс Пашиняна на отдаление от РФ привел Армению к тупику

Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отдаление от России не принес ожидаемых результатов и привел его к политическому тупику, сообщает издание Strategic Culture. Сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности.

Мерц заявил, что Европа готова к мирным переговорам с Россией

Источник: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц 16 июня на пресс-конференции в ходе саммита G7 во Франции сообщил о готовности европейских государств к мирным переговорам с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что европейские страны должны участвовать во встречах наравне с США.