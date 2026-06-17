Главные новости к утру 17 июня 2026 года

Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе саммита во Франции утвердили новые меры, направленные на поддержку Киева и усиление санкционного режима в отношении России. Они обязались увеличить давление на оборонно-промышленный комплекс и военную экономику РФ, с особым акцентом на ограничения в нефтегазовом секторе.