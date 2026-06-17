Главные новости к утру 17 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 июня 2026.
Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа
Сенат США во вторник заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана. Против инициативы высказались 48 сенаторов, включая демократа Джона Феттермана. За проголосовали 47 законодателей.
Страны G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине
Лидеры стран «Группы семи» (G7) в ходе саммита во Франции утвердили новые меры, направленные на поддержку Киева и усиление санкционного режима в отношении России. Они обязались увеличить давление на оборонно-промышленный комплекс и военную экономику РФ, с особым акцентом на ограничения в нефтегазовом секторе.
Ушаков рассказал, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась с Трампом
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора лидеров РФ и США не поднимался вопрос о возможной организации встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что в разговоре с Трампом обсуждалась перспектива проведения встречи.
Курс Пашиняна на отдаление от РФ привел Армению к тупику
Курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отдаление от России не принес ожидаемых результатов и привел его к политическому тупику, сообщает издание Strategic Culture. Сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности.
Мерц заявил, что Европа готова к мирным переговорам с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц 16 июня на пресс-конференции в ходе саммита G7 во Франции сообщил о готовности европейских государств к мирным переговорам с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что европейские страны должны участвовать во встречах наравне с США.