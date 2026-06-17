«Самый редкий мальчик» Прикамья стал получать бесплатное питание и лечение

Организм мальчика не усваивает пищу, поэтому 15−16 часов в день он подключён к капельнице. В 2024 году стоимость внутривенного питания, лекарств и расходников составляла 13 рублей в минуту. «Дедморозим» открыл сбор, и пермяки собрали рекордную сумму за семь лет — более 4,4 миллиона рублей. Однако главной целью оставалось государственное обеспечение.