«Самый редкий мальчик» Прикамья стал получать бесплатное питание и лечение

«Самый редкий мальчик» Прикамья Ярик Кустов выйграл суд и теперь получает питание и лекарства за счёт бюджета, сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим».
Организм мальчика не усваивает пищу, поэтому 15−16 часов в день он подключён к капельнице. В 2024 году стоимость внутривенного питания, лекарств и расходников составляла 13 рублей в минуту. «Дедморозим» открыл сбор, и пермяки собрали рекордную сумму за семь лет — более 4,4 миллиона рублей. Однако главной целью оставалось государственное обеспечение.
«Пока шёл судебный процесс, “Дедморозим” обеспечивал нас практически полностью. В результате мы выиграли суд, и сейчас Ярослав получает всё необходимое по региональной льготе — за счёт бюджета», — рассказала мама Ярика, Ульяна Кустова.
Команда «Дедморозим» продолжает поддерживать семью: консультирует родителей по правовым вопросам, к Ярику приезжают врач и игровой терапевт. Скоро мальчику исполнится три года, но рост и вес остаются на уровне годовалого ребёнка. При этом у него появились мужские интересы: машинки, игры с мячом, помощь папе с ремонтом.
«Его любимый транспорт — мусоровозы, потому что однажды нам посигналил водитель», — поделилась мама Ярика.
Напомним, пермяки помогли девушке с детским церебральным параличом исполнить мечту и съездить в Москву.