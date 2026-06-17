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Режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области утром 17 июня

СМС-оповещение жители получили в пять часов утра.

Источник: Живем в Нижнем

На территории Нижегородской области установили режим опасности по БПЛА. СМС-оповещение об угрозе атаки беспилотников жители получили утром 17 июня.

Напомним, что вчера в областном центре принимали аналогичные меры. Помимо введения режима ограничения действовали в нижегородском аэропорту. Также наблюдались сбои в работе мобильного интернета.

Днем 16 июня стало известно, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Нижнем Новгороде. Один из объектов получил локальные незначительные повреждения.

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