Режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области утром 17 июня

На территории Нижегородской области установили режим опасности по БПЛА. СМС-оповещение об угрозе атаки беспилотников жители получили утром 17 июня.
Напомним, что вчера в областном центре принимали аналогичные меры. Помимо введения режима ограничения действовали в нижегородском аэропорту. Также наблюдались сбои в работе мобильного интернета.
Днем 16 июня стало известно, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Нижнем Новгороде. Один из объектов получил локальные незначительные повреждения.
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