Врач Детской поликлиники № 39 рассказала о любви к профессии

«В новую Народную программу я хочу предложить два важных направления. Первое — строительство современной детской поликлиники в Советском районе. Наш район активно застраивается, появляются новые жилые комплексы, куда переезжают в основном молодые семьи. В каждой из них, как правило, по двое-трое детей, а бывает и больше — недавно на диспансеризации мы встречали семьи с шестью детьми. Сейчас в районе работают две детские поликлиники, и их мощности уже на пределе. При этом ребёнок редко приходит на приём один — его сопровождают мама, папа, иногда бабушка или дедушка, то есть посетителей всегда в два-три раза больше, чем во взрослой поликлинике. Нам нужны дополнительные площади, просторные кабинеты для врачей и комфортные зоны ожидания для больших и маленьких пациентов, чтобы детям и их родителям было удобно, безопасно и спокойно», — рассказала Инна Кондратьева.