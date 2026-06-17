Врач Детской поликлиники № 39 рассказала о любви к профессии

Детская городская поликлиника № 39 Советского района Нижнего Новгорода — одно из ведущих медучреждений региона, где успешно внедрены современные стандарты бережливого производства и цифровые технологии. Главный врач Инна Кондратьева, за плечами которой 30-летний опыт работы в педиатрии, поделилась подходами к лечению, взаимодействию с пациентами и рассказала о том, какие изменения она считает необходимыми для развития детского здравоохранения в регионе.
За последние годы в поликлинике проведён поэтапный капитальный ремонт всех этажей, включая кабинеты приема врачей, общие помещения и лестничные марши, заменены лифты, электропроводка и коммуникации, осуществлен ремонт крыши. Учреждение оснащено современным оборудованием: цифровой рентген-аппарат, два аппарата ультразвукового сканирования, дефибриллятор, анализатор гипербилирубинемии для новорожденных, авторефрактометр, велотренажер, качели Юлина для отделения медицинской реабилитации, два портативных электрокардиографа для проведения профилактических осмотров в образовательных организациях.
С 2022 года поликлиника полностью перешла на электронный медицинский документооборот, все рабочие места оснащены персональными компьютерами. Кроме того, врачи-педиатры участковые и врачи отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях обеспечены мобильными планшетами, которые подключены по защищенным каналам связи к медицинской информационной системе, что позволяет реализовывать принцип преемственности и непрерывности процессов оказания медицинской помощи в отношении отдельно взятого пациента. Цифровизация здравоохранения — создание комфортных условий в первую очередь для пациентов: жители записываются на приём онлайн на удобное время, заказывают справки, вызывают врача на дом без очередей и звонков в регистратуру.
«Исчезли бумажные карточки, которые необходимо раньше было получить в регистратуре, а потом попасть к врачу. Приём осуществляется по времени. И это всем очень удобно», — отмечает главный врач Детской городской поликлиники № 39 Советского района города Нижнего Новгорода, член местного отделения регионального политсовета партии «Единая Россия» Инна Кондратьева.
Особое внимание уделяется атмосфере. В поликлинике созданы комфортные условия для маленьких пациентов: яркие интерьеры, игровые уголки, доброжелательные сотрудники, врачи, готовые выслушать и помочь.
«Мы лечим улыбкой. Когда мы улыбаемся, ребёнок отвечает тем же. Даже грудные дети чувствуют это тепло. Мы всегда советуем мамам заранее готовить малыша к визиту: поиграть в “больницу”, объяснить, что будет делать врач, и ни в коем случае не обманывать и не пугать иньекциями и манипуляциями», — отмечает главный врач.
Пациенты и их родители высоко ценят такой подход. Одна из мам поделилась впечатлениями:
«Мы очень довольны этой поликлиникой. Раньше ходили в другую, но здесь отношение совсем иное — гораздо внимательнее. Наш участковый педиатр всегда на связи: если не получается записаться через электронную систему, он помогает, даже через телемедицинскую консультацию может дать рекомендации, если что-то срочное. Все нужные специалисты в поликлинике есть, записаться к ним несложно. Сегодня младшего выписываем — поправился, и старшего проверили, прошёл ежегодный профосмотр, всё хорошо».
Инна Кондратьева активно участвует в формировании новой Народной программы. Она уверена, что в ближайшие пять лет необходимо решить две ключевые задачи.
«В новую Народную программу я хочу предложить два важных направления. Первое — строительство современной детской поликлиники в Советском районе. Наш район активно застраивается, появляются новые жилые комплексы, куда переезжают в основном молодые семьи. В каждой из них, как правило, по двое-трое детей, а бывает и больше — недавно на диспансеризации мы встречали семьи с шестью детьми. Сейчас в районе работают две детские поликлиники, и их мощности уже на пределе. При этом ребёнок редко приходит на приём один — его сопровождают мама, папа, иногда бабушка или дедушка, то есть посетителей всегда в два-три раза больше, чем во взрослой поликлинике. Нам нужны дополнительные площади, просторные кабинеты для врачей и комфортные зоны ожидания для больших и маленьких пациентов, чтобы детям и их родителям было удобно, безопасно и спокойно», — рассказала Инна Кондратьева.
Также она добавила, что важно уделять пристальное внимание развитию цифровой системы здравоохранения. Необходимо внедрить резервное оборудование, которое обеспечит бесперебойную работу электронного документооборота и всей медицинской информационной системы. Это позволит регионам работать без остановок и замедлений, а в перспективе — выстроить единую российскую систему, которая будет надёжной и быстрой. По мнению Инны Кондратьевой, это вопрос не просто удобства, а безопасности и доступности медицинской помощи для каждого человека.
Детская поликлиника № 39 уже много лет является примером того, как бережное отношение к пациентам, профессионализм и постоянное развитие меняют качество медицинской помощи. Предложения Инны Кондратьевой в Народную программу — это шаг к тому, чтобы такие изменения стали доступны ещё большему числу детей и их семей. В канун Дня медицинского работника коллектив поликлиники принимает поздравления с профессиональным праздником, а главный врач желает коллегам здоровья, радости и новых успехов в благородном деле сохранения детского здоровья.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.
Новая Народная программа будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.