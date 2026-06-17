Минстрой рассказал о первой четырехэтажной высотке Омска

В период гражданской войны в здании размещался военный госпиталь, где проходили лечение русские солдаты и пленные чехи. В советское время дом был разделен на коммунальные квартиры, что изменило его внутреннюю планировку. Сегодня в историческом памятнике располагается офисный центр с кафе, что позволяет сохранять объект в надлежащем состоянии и поддерживать его архитектурную ценность.