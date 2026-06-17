Аферисты заманивают волгоградцев работой за границей

Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой на специализированном сайте, где предлагают работу за хорошее вознаграждение. Далее они убеждают граждан открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность для получения визы, перечислив сумму якобы на данный счет.