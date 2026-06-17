Адвокат сказала белорусам, когда не надо платить за разбитую бутылку, упавшую с кассовой ленты

По словам специалиста, если белорус сам разместил бутылку на кассовой ленте неправильно (к примеру, поставил бутылку вертикально на движущуюся ленту, она упала и разбилась), то его могут признать виновным в повреждении товара. В указанном случае покупатель, вероятнее всего, должен будет заплатить за разбитую бутылку.