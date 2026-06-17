Адвокат сказала белорусам, когда не надо платить за разбитую бутылку, упавшую с кассовой ленты

Адвокат Минской областной коллегии Дарья Кузурова сказала изданию «Мiнская праўда», когда не надо платить за разбитую бутылку, упавшую на кассе с ленты магазина.
По словам специалиста, если белорус сам разместил бутылку на кассовой ленте неправильно (к примеру, поставил бутылку вертикально на движущуюся ленту, она упала и разбилась), то его могут признать виновным в повреждении товара. В указанном случае покупатель, вероятнее всего, должен будет заплатить за разбитую бутылку.
Дарья Кузурова подчеркивает: при этом важно, чтобы покупателя заранее проинформировали о правилах размещения товаров на ленте. Это может быть сделано при помощи помощью специальных табличек у кассы, информационных наклеек на самой ленте. Может предупредить и сам кассир.
В случае, если товар упал по вине магазине (например, кассир небрежно положил бутылку на край ленты, которая движется быстро, неисправна или загромождена посторонними предметами), то в данном случае ответственность возлагается на магазин. Покупатель не должен платить за разбитую бутылку.
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