В Екатеринбурге перекроют Новокольцовский из-за полумарафона

Движение также ограничат 20 июня с 22:30 по 21 июня до 04:00 на бульваре Новосинарском от Варшавской до Универсиады, на бульваре ЭКСПО от Кольуовского тракта до бульвара Новосинарский, на улице Универсиады от бульвара ЭКСПО до Новосинарского и на улице 100-летия Уральского университета от бульвара Новосинарского до улицы Олимпийской.