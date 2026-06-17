Выпускники российских школ готовятся к главному вечеру в их жизни

— Единой моды у наших девочек нет, — считает мама выпускницы Ольга Соколова. — Я была на репетиции вальса и поняла, что дети нарядились кто во что горазд. У кого-то наряд яркий, как у тропической птички, у кого-то строгий. Моя дочь самостоятельно выбрала пастельное розовое платье в пол. Выглядит в нем как тростиночка. Месяц назад оно стоило около семи тысяч, а сейчас похожее — в районе двадцати. Туфельки — до трех тысяч. А еще на ней будет много украшений. Большие кольца, несколько рядов бус, серьги, браслеты на запястьях и выше локтя. Но они нежные, тоненькие — без перебора. Все эти аксессуары обошлись в 3,5 тысячи. Макияж и прическа — в пять тысяч. И это еще очень бюджетно.