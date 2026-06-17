Выпускники российских школ готовятся к главному вечеру в их жизни

Более 660 тысяч выпускников 11-х классов по всей России в этом году навсегда покинут школу. Праздновать выпускной будут и ученики девятых классов. Как пройдет главный школьный бал этого года, какие тренды в моде у вчерашних детей и во что это обойдется их родителям, узнавали корреспонденты «РГ».
Брючный костюм, реснички, топперы.
У собкора «РГ» в Астрахани Марии Соловьевой старшая дочь Дарья в этом году заканчивает школу. Так что узнавать у выпускников и их родителей ничего не пришлось, все проверено на себе.
— В последние два-три года девушки все чаще выбирают для своего последнего школьного бала брючные костюмы. Это комфортный и одновременно стильный образ, — рассказывает стилист Ольга Краснова. — В топе предпочтений модели в нежных пастельных оттенках: розовом, голубом, сливочном или белом. Костюм должен сидеть безупречно — подчеркивать фигуру и скрывать изъяны, если они есть.
— Именно брючный костюм насыщенного молочного цвета мы купили дочери на выпускной вечер, еще не зная о советах стилиста, — делится опытом Мария. — Но, как оказалось, наряд — это далеко не полный образ сегодняшней выпускницы. Много внимания уделяется деталям, которые решают все: реснички, маникюр, прическа, макияж. А еще ряд косметологических процедур, востребованных перед главным вечером школьной жизни.
Как рассказала «РГ» врач-косметолог Анна Ястребова, последние годы одиннадцатиклассницы уже давно не приходят к ней за банальной чисткой лица.
— В тренде — услуги по освежению тусклой кожи. Понятно, что экзамены и бессонные ночи при подготовке к ним не проходят бесследно. Все это отражается на лице даже в столь юном возрасте. Наша задача — помочь коже восстановиться и работать правильно, — объяснила эксперт.
Значимая часть расходов — банкет. В течение вечера дочь Марии и ее одноклассников будет развлекать модный ведущий, для них устроят фаер-шоу и магические опыты. Не обойдется и без торта: большого, авторского, чтобы хватило на всех.
— Самый модный кондитерский тренд на выпускные сейчас — это многослойные, пропитанные сырным кремом торты прямоугольной формы. Такой будет проще резать на большую компанию, — рассказала кондитер Мария Белая. — Вес изделия зависит от числа людей на банкете. В среднем расчет ведется порционно — по 150 граммов на человека. Для того чтобы персонализировать десерт, на торт ставят топперы со съедобной фотографией каждого одноклассника и их классного руководителя.
— До нашего школьного бала осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, выпускной оставит в сердце дочки только лучшие воспоминания. Ведь именно в этот день она впервые сможет почувствовать себя по-настоящему взрослой. А нам, родителям, надо быть готовыми вытирать предательски выступающие слезы и смело отправлять ребенка в самостоятельную жизнь, — заключает Мария.
Наряд юноши — дороже.
На Дону 46,3 тысячи выпускников девятых классов и 16,5 тысячи — одиннадцатых. Именно они прощаются со школой навсегда, поэтому к выпускному вечеру готовятся как к королевскому балу. У Ростова недаром слава купеческого города, принято полагать, что деньги здесь считать умеют. Но справить детям наряд на праздник — дело святое. И тут родители готовы на любые расходы.
— Почему-то все думают, что мальчика одеть дешевле, чем девочку, но это не так, — утверждает мама выпускника Седа Казарян. — За хороший мужской костюм можно выложить гораздо больше, чем за праздничное платье. Мы намерены приобрести костюм за 28 тысяч рублей. А к нему еще и рубашку, и туфли. Это еще тысяч десять. Правда, мы с отцом рассчитываем, что на выпускном вечере наш мальчик наряд не испортит, сможет носить его и в будущем.
Впрочем, не все настроены на такие траты.
— Сын планирует карьеру в ИТ, и он не переваривает классический стиль. На выпускной решил явиться в кедах и в безразмерном балахоне, как в обычной жизни. Еле уговорили приодеться ради нас с отцом, — говорит мама юного математика Марина Мирошниченко. — Мы хотели арендовать костюм, это стоит от пяти до десяти тысяч рублей, но передумали. Купим за 15 тысяч. Авось пригодится. Барбершоп обойдется в 1,5 тысячи рублей. И приличные туфли — в пять. Итого 21,5 тысячи.
У ростовских выпускниц подготовка к торжеству начинается за месяц до праздника. А то и раньше, ведь выбрать платье — целое приключение, достойное отдельного тома воспоминаний. А еще туфли, сумочка, прическа… Но когда заветный вечер наступит, все хлопоты окупятся одной счастливой улыбкой.
— Единой моды у наших девочек нет, — считает мама выпускницы Ольга Соколова. — Я была на репетиции вальса и поняла, что дети нарядились кто во что горазд. У кого-то наряд яркий, как у тропической птички, у кого-то строгий. Моя дочь самостоятельно выбрала пастельное розовое платье в пол. Выглядит в нем как тростиночка. Месяц назад оно стоило около семи тысяч, а сейчас похожее — в районе двадцати. Туфельки — до трех тысяч. А еще на ней будет много украшений. Большие кольца, несколько рядов бус, серьги, браслеты на запястьях и выше локтя. Но они нежные, тоненькие — без перебора. Все эти аксессуары обошлись в 3,5 тысячи. Макияж и прическа — в пять тысяч. И это еще очень бюджетно.
Особых льгот для выпускников нет, но некоторые магазины объявили, что при покупке трех вещей сделают для них скидку десять процентов. А директор логистической компании, в которой работает Седа Казарян, пообещал оказать семьям, а таких в фирме три, материальную помощь.
Приталенное платье в пол.
В этом году школу в Крыму оканчивают более 30 тысяч выпускников. Большинство, конечно, девятиклассники, и часть из них продолжит обучение в родных стенах. Но 6733 выпускника 11 классов прощаются со школой навсегда. Пока идут экзамены, молодые люди уже готовятся к выпускному вечеру. Выбор гардероба колеблется между практичностью и торжественностью, между предпочтениями детей и родителей, между финансовыми запросами выпускников и возможностями старшего поколения. Тренд этого года у девушек — приталенные платья. Но предпочтения школьниц заметно разнятся в зависимости от того, девятый это класс или одиннадцатый.
— Выпускницы девятых классов чаще предпочитают коктейльные платья. Это более практичный выбор, они и по бюджету доступнее. Макси в девятом классе никто не выбирает. Девочки хотят почувствовать свою «принцесность», поэтому в наряде — корсетный верх и ажурный низ. В то же время те, кто продолжит обучение дальше, уже понимают, что это не последний выпускной в их жизни, — рассказала о тенденциях в выпускных нарядах школьников дизайнер и стилист одежды Алена Ершова. — В 11 классе выбирают вечернее платье в пол, кружевной низ и приталенный жакет. Вариантов а-ля свадебное платье сегодня на выпускном уже не увидишь.
В числе других модных трендов этого года — глубокие разрезы, прозрачное кружево, больше открытого тела. При выборе цвета одежды родители, как правило, хотели бы видеть своих дочерей в светлых, бежевых, белых, пастельных оттенках, а девушкам нравится темное, подчеркивающее их взрослость. Поэтому выпускницы 11 классов чаще выбирают темно-синий, бордовый цвета или идут на компромисс с родителями. Что касается цены, то она тоже колеблется в широком диапазоне.
— Прежде всего, не стоит забывать, что есть прокат выпускных платьев. Вечерний наряд на сутки обойдется в 5 — 10 тысяч рублей, а коктейльное платье в 3 — 7 тысяч. Некоторые бутики отдают наряды за эту цену на двое суток, — рассказала стилист. — Пошив, разумеется, обойдется дороже. Примерно 20 — 27 тысяч рублей. Это нормальный бюджет, к которому, как правило, родители выпускников готовы. Но бывают и особые запросы, например, выпускное платье за 60 тысяч рублей. Такие клиенты тоже есть.
С мальчиками все проще. В девятом классе выпускники надевают белую или светлую приталенную рубашку, часто с коротким рукавом, и классические брюки. В 11 классе это строгий костюм-двойка с галстуком или бабочкой. Туалет юного джентльмена обойдется дешевле убранства его спутницы.