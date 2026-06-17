Первый домашний матч ХК «Амур» в сезоне 2026/27 состоится 19 сентября

Расписание в этот раз отличается плавной структурой. Так, с пятого сентября команды сыграют 93 игровых дня подряд до первой паузы на Кубок Первого канала, которая продлится с 7 по 14 декабря. После чего спортсмены отлучатся на новогодний перерыв с 31 декабря по 2 января.