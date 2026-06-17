Первый домашний матч ХК «Амур» в сезоне 2026/27 состоится 19 сентября

Континентальная хоккейная лига опубликовала полный календарь регулярного чемпионата на 2026−2027 годы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», хоккейный клуб «Амур» начнет игровой сезон шестого сентября матчем с «Металлург Мг» в Магнитогорске. Они также сыграют восьмого сентября.
Следом хабаровские тигры отправятся в Новосибирск. Здесь 10 сентября они поборются с ХК «Сибирь». Далее их расписание на 2026 год выглядит следующим образом:
12 сентября — «Барыс» (Астана); 2, 4 октября — «Автомобилист» (Екатеринбург); 6, 8 октября — «Трактор» (Челябинск); 28 октября — «Динамо М» (Москва); 30 октября — «Ак Барс» (Казань); 1 ноября — «Адмирал» (Владивосток); 12 ноября — «Спартак» (Москва); 14 ноября — ХК Сочи (ФТ Сириус); 16 ноября — «ЦСКА» (Москва); 18 ноября — «Драконы» (Санкт-Петербург); 20 ноября — «Северсталь» (Череповец); 2 декабря — «Нефтехимик» (Нижнекамск); 4 декабря — «Салават Юлаева» (Уфа); 6 декабря — «Авангард» (Омск); 15 декабря — «Адмирал» (Владивосток); 17 декабря — «Сибирь» (Новосибирск); 19 декабря — «Барыс» (Астана).
Как отметил «Чемпионат», сезон стартует без Кубка Открытия, так как президент лиги заявил, что мероприятие перестало быть статусным.
Расписание в этот раз отличается плавной структурой. Так, с пятого сентября команды сыграют 93 игровых дня подряд до первой паузы на Кубок Первого канала, которая продлится с 7 по 14 декабря. После чего спортсмены отлучатся на новогодний перерыв с 31 декабря по 2 января.
— Последний перерыв связан с проведением Недели звезд хоккея — с 5 по 8 февраля 2027 года, — добавили в пресс-службе КХЛ.
В 2027 году игры «Амур» начнет в Новосибирске с ХК «Сибирь» 3 января. Уже 5 января Тигров примут в Астане — они сыграют с клубом «Барыс», а 7 января регулярка «Амура» продолжится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
Последующее расписание регулярных матчей ХК «Амур»:
21 января — «Лада» (Тольятти); 23 января — «Ак Барс» (Казань); 25 января — «Авангард» (Омск); 11 февраля — «Локомотив» (Ярославль); 13 февраля — «Торпедо» (Нижний Новгород); 15 февраля — «Салават Юлаев» (Уфа); 16 марта — «СКА» (Санкт-Петербург); 18 марта — «Динамо Мн» (Минск); 20 марта — «Адмирал» (Владивосток).
Домашние матчи ХК «Амур» стартуют 19 сентября. В этот день состоится состязание тигров с «Динамо М». Через пару дней, 21 сентября, хабаровская команда сыграет дома с череповецкой «Северсталью».
Расписание других домашних матчей ХК «Амур» в 2026 году:
23 сентября — «ЦСКА»; 25 сентября — «Локомотив»; 29 сентября — «Нефтехимик»; 12 октября — «Лада»; 14 октября — «Спартак»; 17 октября — «Салават Юлаев»; 19 октября — «Барыс»; 25 октября — «Адмирал»; 6 ноября — Санкт-Петербургский «СКА»; 8 ноября — «Барыс»; 26 ноября — «Ак Барс»; 28 ноября — «Авангард»; 25 декабря — «Адмирал»; 28 декабря — «Сибирь»; 30 декабря — ХК Сочи.
Расписание домашних матчей ХК «Амура» на 2027 год:
11 января — «Драконы»; 14, 16 января — «Металлург Мг»; 18 января — «Ак Барс»; 29 января — «Динамо Мн»; 31 января — «Авангард»; 2 февраля — «Барыс»; 4 февраля — «Торпедо»; 19, 21 февраля — «Трактор»; 23, 25 февраля — «Автомобилист»; 2 марта — «Нефтехимик»; 4, 6 марта — «Сибирь»; 8 марта — «Салават Юлаев»; 11 марта — «Адмирал».
Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года.
— Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша, — подчеркнули в пресс-службе КХЛ.
Также в пресс-службе ХК «Амур» рассказали, что продажа абонементов начнется в августе. Билеты на отдельные матчи появятся ближе к играм.