В воронежских ТЦ нашли грубые нарушения в частных зоопарках

По итогам рейда предпринимателям внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ (несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Ход устранения недостатков остается на контроле природоохранной прокуратуры.