В Сибири создали нейросеть для выявления депрессии с точностью 93%

ТОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Сибирские ученые создали первую в мире нейросеть, которая может определять депрессию с точностью 93%. Разработка станет основой для автоматизированной диагностики расстройства и поможет врачам объективно определять диагноз, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученый Томского государственного университета Неда Фироз совместно с коллегой из Новосибирского государственного университета Александром Савостьяновым предложила новый метод диагностики ранней стадии депрессии на основе графовых нейронных сетей (GNN). Впервые в мире исследователям удалось объединить в одном алгоритме данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) и генетические маркеры, которые большинство подходов анализируют по отдельности. Нейросеть научилась определять наличие расстройства с точностью 93%, что создает основу для более объективной диагностики в психиатрии», — сказано в сообщении.
Младший научный сотрудник лаборатории анализа данных физики высоких энергий физического факультета ТГУ Неда Фироз пояснила, что на приеме врач оценивает состояние пациента с помощью психометрических шкал и опросов, после чего назначает проверку мозговой активности и сдачу крови на генетику. Все данные фиксируются в таблице по отдельности, а затем собираются в единую формулу.
Использование графовых нейронных сетей позволяет интегрировать данные в единую систему и выявлять все взаимосвязи. Для одновременной обработки электроэнцефалограммы и генетических данных ученые и разработали модель, которую назвали мультимодальный сверточный трансформер. Разработка станет основой для автоматизированной диагностики депрессии и поможет врачам объективно определять диагноз.
«Главное достоинство алгоритма в том, что он может проанализировать нового пациента и с высокой точностью определить вероятность депрессии. Компьютер замечает сложные сочетания признаков, которые психиатр без него просто не способен вычислить. Важно: мы не заменяем психиатра, мы даем ему инструмент, чтобы исключить субъективность. Нейросеть — это второе мнение, основанное на чистой математике и физиологии мозга», — отметила Фироз.
Для исследования были взяты данные 383 участников (34 с депрессией и 349 здоровых) из открытого специализированного набора ICBrainDB. В 93% случаев нейросеть верно отличала депрессию от нормы и почти никогда не ошибалась. Статья опубликована в научном рецензируемом журнале «Безопасность информационных технологий» (категория К1 в базе РИНЦ).