«Т-Технологии» могут выделить IT-активы в отдельный бизнес

«С момента присоединения Росбанка в 2024 году у нас появилась большая вертикаль корпоративного бизнеса. Там есть спрос на IT-решения. А один из самых больших B2B-рынков — это IT-рынок. Мы ищем большие рынки и хотим в них идти», — пояснил Цыганов.