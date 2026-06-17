В центре Перми продается трехзвездочный отель

На площадке Avito выставлен на продажу мини-отель Versal, имеющий статус три звезды. Отель расположен в центре Перми, на ул. Екатерининской, 165. Его площадь составляет 255 кв. м. Номерной фонд объекта состоит из пяти номеров. Среди них есть одноместный стандарт, двухместный стандарт, два номера семейного люкса и представительский люкс. За весь бизнес владелец просит 29,9 млн руб., то есть по 117 тыс. руб. за 1 кв. м.