Никто не хочет покупать: Нашлись реальные хозяева усадьбы «Лободы» под Москвой

На самом деле, 1200-метровое строение находится в собственности 77-летней супруги столичного бизнесмена. Артистка лишь арендовала жилье за 1,2 млн рублей в месяц до своего отъезда из страны в 2022 году. После того как съёмщица покинула Россию, владелица выставила объект на торги за 850 млн рублей, но сделка до сих пор не состоялась.