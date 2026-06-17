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В Хабаровске зажгут 10 тысяч свечей в память о войне

В крае пройдут акции ко Дню памяти и скорби.

В Хабаровском крае пройдут памятные акции, посвящённые 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жителей и общественные организации приглашают принять участие в мероприятиях «Огненные картины войны», «Свеча памяти» и во Всероссийской минуте молчания.

Акции проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным. Они направлены на сохранение исторической памяти и вовлечение молодёжи в патриотические инициативы.

21 июня на территории мемориального комплекса «Город воинской славы» в Хабаровске состоится международная акция «Огненные картины войны». В ней примут участие волонтёры, представители молодёжных движений, общественных организаций, жители города и силовые структуры.

Участники выложат композицию из 10 тысяч свечей. В её основе — изображение самолёта ИЛ-4, символа эскадрильи «Дальневосточный чекист», а также памятная надпись «Хабаровск помнит 22.06.2026».

22 июня там же пройдёт акция «Свеча памяти». Вечером начнётся сбор участников и подготовка композиции «Помним», затем состоится раздача свечей, легкоатлетический забег и мемориальный митинг с церемонией возложения свечей.

В этот же день в 19:15 по местному времени в Хабаровском крае пройдёт Всероссийская минута молчания. На одну минуту по всей стране прервётся вещание, остановится транспорт и работа учреждений, чтобы почтить память погибших.