Хабаровский «Амур» начнёт новый сезон в Магнитогорске

Ранее КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона Фонбет КХЛ 2026/2027. Чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 93 дня подряд. Пауза продлится с 7 по 14 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 5 по 8 февраля 2027 года.