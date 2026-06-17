Хабаровский «Амур» начнёт новый сезон в Магнитогорске

Девятый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. Хабаровчане начнут сезон на выезде 6 сентября в Магнитогорске. В этот день «тигры» сыграют с местным «Металлургом». 8 сентября они проведут повторный матч с «Магниткой», а 10 и 12 сентября хабаровчане сыграют в Новосибирске с «Сибирью» и в Астане с «Барысом».
После этого они вернутся в краевую столицу и 19 сентября на родном льду хоккеисты «Амура» сыграют против московского «Динамо».
Ранее КХЛ представила календарь регулярного чемпионата сезона Фонбет КХЛ 2026/2027. Чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 93 дня подряд. Пауза продлится с 7 по 14 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 5 по 8 февраля 2027 года.
Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате:
42 матча — по одному с каждой командой (21 дома, 21 в гостях);
20 матчей — с командами своей конференции (10 дома, 10 в гостях);
6 матчей — в рамках добора.
Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.
В сезоне 2026/2027 хабаровский «Амур» проведет шесть игр дальневосточного дерби с владивостокским «Адмиралом» — 25 октября, 25 декабря и 11 марта в Хабаровске, а также 1 ноября, 15 декабря и 20 марта во Владивостоке.
Ранее AmurMedia сообщало, что в спортивном департаменте хоккейного клуба «Амур» произошли кадровые изменения. Новым генеральным менеджером назначен Никита Точицкий. Его заместителем стал Дмитрий Лугин. Бывшему генеральному менеджеру "клуба Олегу Филимонову предложена новая должность в клубе. Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера и возглавит обновленный штаб команды.