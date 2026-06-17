БК «Пари НН» приостановил участие в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Пари НН» в своем Telegram-канале объявил о приостановке деятельности основной команды. Нижегородский коллектив не примет участие в сезоне 2026/27 Единой лиги ВТБ.
Как сообщили в клубе, решение связано с текущей финансовой ситуацией, которая повлияла на возможности партнеров и спонсоров. Несмотря на то что регион выполнил все взятые обязательства по поддержке команды, содержание клуба на профессиональном уровне временно оказалось невозможным.
При этом подчеркивается, что мера носит вынужденный, но управляемый характер. Клуб намерен сохранить свою структуру и сосредоточиться на развитии молодых игроков.
Молодежная команда «Пари НН» продолжит выступление в Единой молодежной лиге ВТБ, а резервный состав будет представлять регион в первенствах России. Также сохраняются инфраструктура, тренерский штаб и система подготовки.
В клубе отметили, что приоритетом на ближайшее время станет развитие юных баскетболистов и формирование нового поколения игроков.
Руководство клуба выразило благодарность региональным властям и болельщикам.
«Мы выражаем искреннюю благодарность Правительству Нижегородской области и лично губернатору за многолетнюю поддержку, доверие и совместную работу. Мы от всего сердца благодарим наших болельщиков и партнеров за годы безграничной поддержки», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что в клубе опровергли слухи о задержках зарплат игрокам и персоналу.