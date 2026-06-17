БК «Пари НН» приостановил участие в Единой лиге ВТБ

Как сообщили в клубе, решение связано с текущей финансовой ситуацией, которая повлияла на возможности партнеров и спонсоров. Несмотря на то что регион выполнил все взятые обязательства по поддержке команды, содержание клуба на профессиональном уровне временно оказалось невозможным.