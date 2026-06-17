Тхэквондисты из Башкирии с триумфом выступили на турнире в Кыргызстане

По итогам турнира общекомандное первое место заняла команда России. Как сообщил «Башинформу» президент Федерации тхэквондо Башкирии Фарит Латипов, в состав сборной команды страны вошли 3 спортсмена из республики. Они принесли в общую копилку сборной 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
Так, Анвар Фахретдинов завоевал 1 золотую и 2 серебряные медали. Егор Парфенов получил 2 золота и 1 бронзу, Эвелина Галимова — 2 золота и 2 серебра.
Ранее уфимский каратист стал победителем престижного международного турнира.