Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России с 1 сентября

Изменения коснутся и содержания договоров на платные медуслуги. Пациенты, обращающиеся за анонимными услугами, больше не обязаны будут указывать свои паспортные данные в договоре. Однако в документе теперь обязательно должны быть прописаны конкретные сроки предоставления услуг, а не только условия и сроки ожидания.