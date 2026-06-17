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Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России с 1 сентября

При оказании анонимных услуг пациент сможет не указывать данные паспорта.

Источник: Нижегородская правда

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах оказания платных медицинских услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь пациенты смогут заключать договоры на медуслуги дистанционно, если у медицинского учреждения есть доступ к сайту или мобильному приложению.

Кроме того, медорганизации обязаны передавать данные о предоставленных услугах в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволит улучшить контроль за качеством и доступностью медицинских услуг.

Изменения коснутся и содержания договоров на платные медуслуги. Пациенты, обращающиеся за анонимными услугами, больше не обязаны будут указывать свои паспортные данные в договоре. Однако в документе теперь обязательно должны быть прописаны конкретные сроки предоставления услуг, а не только условия и сроки ожидания.