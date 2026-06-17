Россиянам посоветовали уходить в отпуск в июле

Средний заработок для отпускных считают за последние 12 месяцев. Зарплату делят на 12 и на среднее число календарных дней — 29,3. Больничные, декреты и простои из расчёта исключаются. Отпускные должны выплатить за три дня до отпуска, зарплату за отработанные дни в обычные сроки, но не позже 15 дней после окончания периода.