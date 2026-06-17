15-й участник банды Малиновского получил 14 лет особого режима

В Красноярске вынесли приговор очередному участнику преступной группировки Ярослава Малиновского. На этот раз 15-й осуждённый получил 14 лет колонии особого режима за разбойное нападение на владельца охранного предприятия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в ноябре 2021 года группа под руководством Малиновского спланировала хищение оружия у предпринимателя. Участники распределили роли, подготовили машину без номеров, медицинские маски и маршрут отхода.
Вечером у дома на улице Лиственной они подкараулили жертву. Когда мужчина выходил из машины, на него напали несколько человек, распылили в лицо газовый баллончик и, избивая, потребовали оружие. Несмотря на сопротивление, нападавшие завладели травматическим пистолетом и скрылись.
Подсудимый вину не признал, заявляя, что с организатором не общался и в нападении не участвовал. Однако суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Хищение оружия группой лиц с применением насилия».
Он стал 15-м осуждённым участником банды. Ему назначено 14 лет колонии особого режима.
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