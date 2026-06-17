15-й участник банды Малиновского получил 14 лет особого режима

Вечером у дома на улице Лиственной они подкараулили жертву. Когда мужчина выходил из машины, на него напали несколько человек, распылили в лицо газовый баллончик и, избивая, потребовали оружие. Несмотря на сопротивление, нападавшие завладели травматическим пистолетом и скрылись.