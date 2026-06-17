Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал о праве сотрудника перейти на удаленную работу

Сотрудник может по собственному желанию перейти на удаленный формат работы, даже если его трудовой договор подобное не предусматривает.

Сотрудник может по собственному желанию перейти на удаленный формат работы, даже если его трудовой договор подобное не предусматривает. Такое правило есть в ст. 72 Трудового кодекса России. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Южалин.

По его словам, для такого перехода требуется взаимное согласие — сотрудника и работодателя. Желающий поменять формат работы должен обратиться к руководству с письменным предложением заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу.

При этом Южалин отметил, что работодатель не обязан по закону соглашаться на просьбу сотрудника о работе из дома. Он может как согласиться, так и отказать, даже не объяснив причину.

«Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул юрист.

Южалин объяснил, что если начальник не против, то сотруднику нужно будет подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Там нужно будет четко прописать: будет ли это временная удаленка или на постоянной основе, может ли начальник вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, как они будут общаться (какие каналы использовать, как быстро отвечать, какую отчетность предоставлять), и с какого числа все это начнет действовать.

Ранее стало известно, как спасаются от жары работающие на удаленке жители Москвы.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.