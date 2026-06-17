Юрист рассказал о праве сотрудника перейти на удаленную работу

Сотрудник может по собственному желанию перейти на удаленный формат работы, даже если его трудовой договор подобное не предусматривает. Такое правило есть в ст. 72 Трудового кодекса России. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Южалин.
По его словам, для такого перехода требуется взаимное согласие — сотрудника и работодателя. Желающий поменять формат работы должен обратиться к руководству с письменным предложением заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на дистанционную работу.
При этом Южалин отметил, что работодатель не обязан по закону соглашаться на просьбу сотрудника о работе из дома. Он может как согласиться, так и отказать, даже не объяснив причину.
«Это ключевое отличие от ситуации, когда дистанционная работа уже была предусмотрена договором или введена в связи с эпидемиологическими требованиями», — подчеркнул юрист.
Южалин объяснил, что если начальник не против, то сотруднику нужно будет подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Там нужно будет четко прописать: будет ли это временная удаленка или на постоянной основе, может ли начальник вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, как они будут общаться (какие каналы использовать, как быстро отвечать, какую отчетность предоставлять), и с какого числа все это начнет действовать.
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