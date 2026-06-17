Юрист рассказал о праве сотрудника перейти на удаленную работу

Южалин объяснил, что если начальник не против, то сотруднику нужно будет подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Там нужно будет четко прописать: будет ли это временная удаленка или на постоянной основе, может ли начальник вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, как они будут общаться (какие каналы использовать, как быстро отвечать, какую отчетность предоставлять), и с какого числа все это начнет действовать.