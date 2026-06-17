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В Ростовскую область поступило 69 партий арбузов из Узбекистана

С 1 по 11 июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проверило 69 партий арбузов, прибывших из Узбекистана в Ростовскую область. Общий вес проконтролированной продукции превысил 1,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 по 11 июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия проверило 69 партий арбузов, прибывших из Узбекистана в Ростовскую область. Общий вес проконтролированной продукции превысил 1,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Получатели уведомили ведомство о прибытии подкарантинных грузов. Каждая партия сопровождалась фитосанитарными сертификатами. Согласно полученным после ряда исследования заключениям, карантинные объекты в продукции отсутствовали. По итогам проверок должностные лица Управления оформили 69 актов карантинного фитосанитарного контроля.

После завершения всех надзорных процедур грузы отправились к получателям.