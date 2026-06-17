За сутки в Ростовской области спасатели выезжали на четыре пожара и шесть ДТП

За минувшие сутки, 16 июня, в Ростовской области произошло четыре техногенных пожара и шесть ДТП, в которых были спасены два человека. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
Спасатели ликвидировали четыре возгорания. Также они выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий. Удалось спасти двоих пострадавших.
Всего на вызовах работали 44 человека личного состава. Было задействовано 11 единиц спецтехники.
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