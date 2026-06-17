Команды наставников помогают молодым врачам Приморья войти в профессию

В этом году медицинские колледжи и вузы Приморья выпустят более 3 тысяч специалистов. Для более комфортного внедрения в профессию в крае существует система наставничества. Сегодня в государственных больницах и поликлиниках работают 536 наставников — опытных врачей, медсестер и фельдшеров, которые помогают молодым специалистам адаптироваться в начале профессионального пути. «Специалист, который остается один на один с трудностями, может уйти из профессии или уехать в другой регион. Когда рядом есть опытный наставник, адаптация проходит быстрее, а желание работать и развиваться в системе здравоохранения только укрепляется», — подчеркнул министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. Команды наставников работают во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем и других краевых муниципалитетах. Наставники помогают сократить период адаптации молодых врачей почти на 40%.