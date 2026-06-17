Пьяный подросток задушил 15-летнюю девочку в Приморье

В селе на территории городского округа Партизанск подросток, будучи пьяным, убил девочку 2010 года рождения. Между убитой и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого он сдавил ей шею рукой, что привело к механической асфиксии и смерти. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.