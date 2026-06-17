Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный подросток задушил 15-летнюю девочку в Приморье

В селе на территории городского округа Партизанск подросток, будучи пьяным, убил девочку 2010 года рождения. Между убитой и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого он сдавил ей шею рукой, что привело к механической асфиксии и смерти. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.

В селе на территории городского округа Партизанск подросток, будучи пьяным, убил девочку 2010 года рождения. Между убитой и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого он сдавил ей шею рукой, что привело к механической асфиксии и смерти. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.