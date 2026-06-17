Цены на товары завышали в селе Троицком

Прокуратура Нанайского района проверила, как соблюдается законодательство о ценообразовании. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в селе Троицком продавал товары народного потребления по завышенным ценам — с превышением установленных розничных торговых надбавок. В адрес бизнесмена внесли представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры выполнили — цены привели в соответствие с законом. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье о нарушении порядка ценообразования.