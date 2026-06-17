Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на товары завышали в селе Троицком

Прокуратура Нанайского района проверила, как соблюдается законодательство о ценообразовании. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в селе Троицком продавал товары народного потребления по завышенным ценам — с превышением установленных розничных торговых надбавок. В адрес бизнесмена внесли представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры выполнили — цены привели в соответствие с законом. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч.

Прокуратура Нанайского района проверила, как соблюдается законодательство о ценообразовании. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в селе Троицком продавал товары народного потребления по завышенным ценам — с превышением установленных розничных торговых надбавок. В адрес бизнесмена внесли представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры выполнили — цены привели в соответствие с законом. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье о нарушении порядка ценообразования.