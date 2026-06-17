Прокуроры провели проверку после жалобы местной жительницы. Установлено, что ее 10-летняя дочь-инвалид не получила положенные по жизненным показаниям бесплатные лекарства. После вмешательства ведомства права ребенка восстановлены, препараты выданы.
Прокуратура восстановила права ребенка-инвалида на лекарства в Комсомольске-на-Амуре
Прокуроры провели проверку после жалобы местной жительницы. Установлено, что ее 10-летняя дочь-инвалид не получила положенные по жизненным показаниям бесплатные лекарства. После вмешательства ведомства права ребенка восстановлены, препараты выданы.