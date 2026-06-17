Работающим жителям Хабаровского края повысят пенсии с 1 августа

С 1 августа 2026 года работающие пенсионеры в Хабаровском крае получат прибавку к пенсии. Размер индексации зависит от зарплаты, которую они получали в 2025 году. В целом накопительные пенсии россиян в этом году вырастут на 17,3%. «Прибавка составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов — все зависит от суммы отчислений. Перерасчет проведут автоматически, подавать заявления не нужно. Специалисты Соцфонда сами рассчитают новую сумму и оформят выплаты. Изменения коснутся 136 тысяч россиян», — пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Следующее повышение намечено на 1 октября — на 4% проиндексируют пенсии военнослужащих и сотрудников силовых структур.