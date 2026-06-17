Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция двух школ продолжается в Бикинском округе

Так, под капитальный ремонт попала школа села Лермонтовка. Там уже привели в порядок крышу здания, отремонтировали зал для проведения мероприятий, окна, входные группы и спортивную площадку. Кроме того, реконструкция затронула школу имени Героя Советского Союза Позевалкина в селе Оренбургском, в которой раньше протекала кровля. Сейчас подрядчики из Хабаровска приводят в порядок крышу школы. Ремонт ведется.

Так, под капитальный ремонт попала школа села Лермонтовка. Там уже привели в порядок крышу здания, отремонтировали зал для проведения мероприятий, окна, входные группы и спортивную площадку. Кроме того, реконструкция затронула школу имени Героя Советского Союза Позевалкина в селе Оренбургском, в которой раньше протекала кровля. Сейчас подрядчики из Хабаровска приводят в порядок крышу школы. Ремонт ведется по нацпроекту «Семья», а за его ходом внимательно следят не только местные власти, но и родители учеников. Работы должны завершиться до начала нового учебного года.