Реконструкция двух школ продолжается в Бикинском округе

Так, под капитальный ремонт попала школа села Лермонтовка. Там уже привели в порядок крышу здания, отремонтировали зал для проведения мероприятий, окна, входные группы и спортивную площадку. Кроме того, реконструкция затронула школу имени Героя Советского Союза Позевалкина в селе Оренбургском, в которой раньше протекала кровля. Сейчас подрядчики из Хабаровска приводят в порядок крышу школы. Ремонт ведется по нацпроекту «Семья», а за его ходом внимательно следят не только местные власти, но и родители учеников. Работы должны завершиться до начала нового учебного года.