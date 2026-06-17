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Экспорт креативных индустрий нарастят в Хабаровском крае

В регионе поставили задачу: увеличить поставки за рубеж товаров и услуг из сферы творчества — дизайна, IT, медиа, моды, анимации и народных промыслов. Сейчас в Хабаровском крае работают больше 2,5 тысячи таких компаний. Правительство будет помогать им выходить на внешние рынки. Успешные примеры уже есть. Хабаровская студия «Мечталет» создала мультсериал «Спина к спине», который показывают в других.

В регионе поставили задачу: увеличить поставки за рубеж товаров и услуг из сферы творчества — дизайна, IT, медиа, моды, анимации и народных промыслов. Сейчас в Хабаровском крае работают больше 2,5 тысячи таких компаний. Правительство будет помогать им выходить на внешние рынки. Успешные примеры уже есть. Хабаровская студия «Мечталет» создала мультсериал «Спина к спине», который показывают в других странах, местные IT-компании и дизайнеры тоже пробуют силы за рубежом. Теперь эти достижения хотят сделать системными. Еще одно перспективное направление, вызывающее особый интерес у зарубежных покупателей, — продукция народных художественных промыслов Российской Федерации. В случае Хабаровского края речь идет о товарах, создаваемых коренными малочисленными народами региона. Помогать экспортерам будет Российский экспортный центр. Участники программы «Сделано в России» получат продвижение на маркетплейсах и за рубежом. В сентябре в Хабаровске пройдет Российско-Китайский форум, где обсудят совместные проекты в кино, анимации и музыке.