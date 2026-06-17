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Первый промышленно-экологический форум «Гармония 2030» стартовал в Ванино

Форум будет проходить с 15 по 18 июня на площадке специализированного терминала «Остерра». Мероприятие объединит ученых-океанологов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Они обсудят вопросы сохранения морских экосистем и развития портовой инфраструктуры. Накануне начала форума участники очистили побережье острова Токи от мусора. В программу форума также входит экологический мониторинг акватории, полевые исследования, открытые лекции для.

Форум будет проходить с 15 по 18 июня на площадке специализированного терминала «Остерра». Мероприятие объединит ученых-океанологов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Они обсудят вопросы сохранения морских экосистем и развития портовой инфраструктуры. Накануне начала форума участники очистили побережье острова Токи от мусора. В программу форума также входит экологический мониторинг акватории, полевые исследования, открытые лекции для жителей и круглый стол о балансе между развитием промышленности и сохранением окружающей среды. Форум организован при поддержке правительства Хабаровского края, администрации Ванинского района и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Выработанные на площадке решения планируют использовать и на других портовых территориях России.

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