Хабаровчанка лишилась 3 млн 600 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

46-летняя жительница Хабаровска 3 недели общалась с телефонными мошенниками, которые убедили ее, что ее сбережения находятся под угрозой. По совету злоумышленников потерпевшая перевела 3 млн 600 тысяч рублей на «безопасный счет». Она два месяца ждала возвращения средств, но этого так и не произошло. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.