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На привокзальных площадях Красноярской железной дороги открылись 8 фонтанов

Фонтаны заработали в Ачинске, Ужуре, на Иланской, Саянской и еще четырех станциях КрасЖД, которая включает и часть территорий соседних регионов.

Источник: Наш Красноярский край

Фонтаны заработали в Ачинске, Ужуре, на Иланской, Саянской и еще четырех станциях КрасЖД, которая включает и часть территорий соседних регионов. Рядом обустроены зоны отдыха: скверы, лавочки, цветники и разнообразные арт-объекты. Все объекты тщательно подготовлены технически, запустили их в работу с приходом жары. Это уже традиционная акция железнодорожников — подобный подарок жителям и пассажирам они делают в начале лета каждый год. Добавим, фонтаны на привокзальной площади в Красноярске законсервированы на время строительства метро.